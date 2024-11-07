Московская олимпиада школьников началась на платформе МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дистанционные этапы Московской олимпиады школьников начались на платформе "Московская электронная школа" (МЭШ). Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

К участию в олимпиаде приглашаются ученики 5–11-х классов со всей страны. Узнать расписание соревнований и зарегистрироваться можно на сайте олимпиады.

Московская олимпиада школьников проходит по 23 направлениям, рассказали в столичном департаменте образования и науки. Задания при этом составляются ведущими учеными и преподавателями вузов.

"Уже открыты для решения олимпиады по истории искусств, экологии, изобразительному искусству, а также предпрофессиональная олимпиада – в нее входят задания, которые помогают школьникам подготовиться к поступлению в вузы", – добавили в департаменте.

Олимпиада проходит как по традиционным школьным предметам (математика, физика, химия и прочие), так и по предметам вне школьной программы (филология, экономика, лингвистика, право, финансовая грамотность, робототехника и другие).

В проведении олимпиад принимают участие культурные и научные центры Москвы: Новая Третьяковка, Московский планетарий, Зоологический музей Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. В этих центрах будут проводиться заключительные этапы соревнований по некоторым предметам.

Олимпиада позволяет школьникам заинтересоваться наукой, выбрать профиль обучения в городских проектах или в инженерных, математических, медицинских и IT-классах. Большая часть направлений олимпиады входит в перечень Минобрнауки РФ.

В свою очередь, вузы традиционно предоставляют победителям и призерам финала всевозможные льготы: от поступления без экзаменов до 100 баллов по ЕГЭ.

Организатором олимпиады является департамент образования и науки Москвы, а координатором – Центр педагогического мастерства.

Более 300 предприятий в Москве организуют для школьников профориентационные образовательные мероприятия, а также экскурсии на свои производства. Такой подход к организации образовательной деятельности дает возможность работодателям познакомиться с потенциальными кадрами, а школьникам – с профессиями.

Кроме того, уже около 25 тысяч столичных школьников получили доступ к исследовательским лабораториям, где они будут разрабатывать проекты по медицине, инженерии, медиа и информационным технологиям, предпринимательству, психологии и педагогике.