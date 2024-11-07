Собянин поздравил москвичей с 83-й годовщиной военного парада на Красной площади

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил москвичей и ветеранов с 83-й годовщиной военного парада на Красной площади. Текст поздравления размещен в телеграм-канале мэра.

7 ноября 1941 года вошло в историю как символ стойкости народа России. Парад в тогдашней прифронтовой Москве не только поднял боевой дух войск, но и вдохновил солдат Рабоче-крестьянской Красной армии на разгром немецких оккупантов, укрепив веру в Победу, подчеркнул мэр.

Собянин заявил, что за 83 года память об историческом параде и Битве за Москву не померкла. Поэтому сегодня на Красной площади заработал уже традиционный Музей военно-исторической техники под открытым небом.

Мэр еще раз поблагодарил ветеранов за Победу в Великой Отечественной войне и лучшую в мире страну, подчеркнув важность передавать наследие тех лет из поколения в поколение.

"Желаю вам и всем москвичам бодрости духа, здоровья, благополучия, добра и мирного неба над головой", – заключил мэр.

На Красной площади работают сразу 5 экспозиций, которые рассказывают о начале Великой Отечественной войны. В постановках принимают участие свыше 30 артистов.

Также желающие смогут увидеть более 40 единиц боевых машин, в том числе танки и грузовики. Посетить музей можно бесплатно с 7 по 10 ноября с 10:00 до 22:00.

