Финал лиги КВН "Молодежь Москвы" пройдет 24 ноября

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Заключительный этап сезона лиги КВН "Молодежь Москвы" пройдет 24 ноября в Московском молодежном центре "Планета КВН". Там определят победителя, который отправится на 36-й Международный фестиваль "КиВиН" в Сочи, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В финале мы увидим лучших из лучших. Желаем им удачи", – отметила руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

В финале сразятся 6 команд, среди которых минская "Соня Эриксон", столичные "Ой-бойз", "Настройка" и "Квинтэссенция", архангельская "Белое море" и подмосковная "Имени Жеки Ватрухина" из Электростали.

Чтобы одержать победу, конкурсанты должны будут преодолеть ряд испытаний. В рамках первого этапа участникам предстоит оригинально представить свою команду, а в ходе второго – проявить навыки импровизации. В заключительных испытаниях участники должны будут показать заранее подготовленный материал.

Оценивать выступления финалистов будут члены жюри, в состав которого войдут представители Высшей лиги КВН, проекта "Лига городов" и другие эксперты.

Директор лиги Рубен Партевян отметил, что поездка в Сочи является успешной площадкой подготовки для молодежных команд.

"Буквально после 1–2 сезонов в лиге они (команды. – Прим. ред.) претендуют на попадание в телевизионные проекты, тогда как в большинстве других случаев такой путь занимает примерно 5–6 лет", – подчеркнул Партевян.

Между тем в Москве 13 и 14 ноября впервые пройдет международный форум "Культура. Медиа. Цифра". Участие в форуме примут представители креативных индустрий и другие профессионалы, которые приедут в российскую столицу из разных стран.

Речь идет о руководителях крупнейших медиахолдингов и онлайн-кинотеатров, продюсерах, режиссерах, актерах, сотрудниках СМИ и технологических компаний. Почетным председателем форума станет кинорежиссер Эмир Кустурица.