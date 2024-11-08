Актриса Евгения Дмитриева рассказала, как относится к молодежи на съемочной площадке

Актриса Евгения Дмитриева выразила свою любовь и уважение к молодежи на съемочной площадке, подчеркнув, что все принадлежит им.

Артистка рассказала, что недавно в течение пяти дней бесплатно лежала в снегу на съемках для курсовой работы. По словам Дмитриевой, ей очень понравился сценарий.

Большое интервью с Евгенией Дмитриевой выйдет в пятницу, 8 ноября, в 18:30 в эфире телеканала Москва 24.