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08 ноября, 12:45

Культура

Актриса Евгения Дмитриева рассказала, как относится к молодежи на съемочной площадке

Актриса Евгения Дмитриева рассказала, как относится к молодежи на съемочной площадке

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Актриса Евгения Дмитриева выразила свою любовь и уважение к молодежи на съемочной площадке, подчеркнув, что все принадлежит им.

Артистка рассказала, что недавно в течение пяти дней бесплатно лежала в снегу на съемках для курсовой работы. По словам Дмитриевой, ей очень понравился сценарий.

Большое интервью с Евгенией Дмитриевой выйдет в пятницу, 8 ноября, в 18:30 в эфире телеканала Москва 24.

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