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06 ноября, 02:00

Культура

Премьера фильма "Любовь Советского Союза" состоялась в кинотеатре "Октябрь"

Премьера фильма "Любовь Советского Союза" состоялась в кинотеатре "Октябрь"

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В кинотеатре "Октябрь" показали картину "Любовь Советского Союза". Это мелодрама о судьбе известной артистки.

Действие в фильме разворачивается в Москве 30–40-х годов. По сюжету актриса Галина влюбляется и выходит замуж за отважного летчика-испытателя Анатолия Коврова, но у него есть соперник – драматург Кирилл Туманов. Он много лет влюблен в Галину и пишет для нее пьесы, а она их отвергает.

Фильм частично основан на реальных событиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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