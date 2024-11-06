Премьера фильма "Любовь Советского Союза" состоялась в кинотеатре "Октябрь"

В кинотеатре "Октябрь" показали картину "Любовь Советского Союза". Это мелодрама о судьбе известной артистки.

Действие в фильме разворачивается в Москве 30–40-х годов. По сюжету актриса Галина влюбляется и выходит замуж за отважного летчика-испытателя Анатолия Коврова, но у него есть соперник – драматург Кирилл Туманов. Он много лет влюблен в Галину и пишет для нее пьесы, а она их отвергает.

Фильм частично основан на реальных событиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.