Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 07:45

Культура

"Моя Москва": Дмитрий Орлов. Часть 1

"Моя Москва": Дмитрий Орлов. Часть 1

"Познавательный фильм": Москва. Как устроен детский театр

"Раскрывая тайны звезд": Эра Зиганшина

"Киноулица": Сергей Никоненко

"Откройте, Давид": Ольга Свиблова

Путин поздравил Александру Пахмутову с 95-летием

Звезды российского балета представили в Кремлевском дворце программу "Postscript: лучшее"

"Сделано в Москве": "Курьер"

"Раскрывая тайны звезд": к 95-летию Олега Борисова

"Тайны души": Владимир Долинский

Дмитрий Орлов, чья актерская карьера стартовала с культового фильма "Брат-2", родился в семье простых московских рабочих. Его настоящая фамилия Сборец. Звучный псевдоним Дмитрий взял только после окончания ВГИКа.

В этом выпуске на прогулке по району Лефортово артист поделится воспоминаниями о том, с кем играл свадьбу в детском саду, покажет места, где с друзьями искал сокровища, и расскажет, какая она – его Москва. Подробнее – в программе "Моя Москва".

Читайте также
Программа: Моя Москва
культуракиногородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика