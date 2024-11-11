"Моя Москва": Дмитрий Орлов. Часть 1

Дмитрий Орлов, чья актерская карьера стартовала с культового фильма "Брат-2", родился в семье простых московских рабочих. Его настоящая фамилия Сборец. Звучный псевдоним Дмитрий взял только после окончания ВГИКа.

В этом выпуске на прогулке по району Лефортово артист поделится воспоминаниями о том, с кем играл свадьбу в детском саду, покажет места, где с друзьями искал сокровища, и расскажет, какая она – его Москва. Подробнее – в программе "Моя Москва".