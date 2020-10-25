"Тайны души": Виктор Сухоруков

В конце 70-х Виктор Сухоруков уехал в Ленинград после окончания ГИТИСа. В 90-х он ярко сыграл в картинах Алексея Балабанова. Их союз привел советского и российского актера к всенародной славе.

Спустя 25 лет Сухоруков вернулся обратно в Москву. Здесь у актера начался новый творческий этап: появились новые яркие роли не только в фильмах, но и в театре.

В подмосковном Орехово-Зуеве земляки установили Сухорукову бронзовый памятник, поэтому на скамейке с народным артистом может посидеть любой желающий. И не просто посидеть, а помечтать, так как, по мнению актера, это очень важно. Подробнее – в программе "Тайны души".

