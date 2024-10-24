24 октября, 15:35Культура
Национальная литературная премия "Большая книга" объявит лауреатов 5 декабря
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Лауреаты национальной литературной премии "Большая книга" станут известны 5 декабря, сообщили организаторы мероприятия.
Имена лауреатов самой значимой литературной наградой страны назовут уже в 19-й раз. Для этого в жюри вошли более сотни человек. Награды победителям будут вручены на торжественной церемонии в Доме Пашкова.
Премию вручают с 2006 года за лучшее произведение на русском языке в жанре прозы. Всего на соискание были выдвинуты 346 работ, из которых в лонг-лист вошли 50 произведений.
Шорт-лист премии включает в себя 14 работ авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Парижа, Нижегородской области и поселка Бахта Красноярского края.
- Аксенов Василий – сборник "Флегонт, Февруса и другие";
- Алексеева Надя – роман "Полунощница";
- Березин Владимир – роман "Уранотипия";
- Бобылtва Дарья – роман "Магазин работает до наступления тьмы";
- Вагнер Яна – роман "Тоннель";
- Варламов Алексей – роман "Одсун";
- Волос Андрей – роман "Облака перемен";
- Драгунский Денис – роман "Подлинная жизнь Дениса Кораблева";
- Илишкина Наталья – роман "Улан Далай";
- Прилепин Захар – сборник рассказов "Собаки и другие люди";
- Тарковский Михаил – художественные воспоминания "42-й до востребования";
- Шемякин Михаил – автобиография "Моя жизнь: до изгнания";
- Штапич Мршавко – роман "Устойчивое развитие";
- Шульпяков Глеб – биография "Батюшков не болен".
Ранее стало известно, что Букеровскую премию – 2024 получила немецкая писательница Дженни Эрпенбек за роман "Кайрос". В центре сюжета истории отношения Катарины и Ханса, которые происходят на фоне падения Берлинской стены в 1989 году и предшествовавших этому событий.
Писательнице вручили приз в размере 50 тысяч фунтов, из которых половина будет направлена немецкому поэту Михаэлюм Хофманну, который перевел роман на английский язык.