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24 октября, 15:35

Культура

Национальная литературная премия "Большая книга" объявит лауреатов 5 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лауреаты национальной литературной премии "Большая книга" станут известны 5 декабря, сообщили организаторы мероприятия.

Имена лауреатов самой значимой литературной наградой страны назовут уже в 19-й раз. Для этого в жюри вошли более сотни человек. Награды победителям будут вручены на торжественной церемонии в Доме Пашкова.

Премию вручают с 2006 года за лучшее произведение на русском языке в жанре прозы. Всего на соискание были выдвинуты 346 работ, из которых в лонг-лист вошли 50 произведений.

Шорт-лист премии включает в себя 14 работ авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Парижа, Нижегородской области и поселка Бахта Красноярского края.

  1. Аксенов Василий – сборник "Флегонт, Февруса и другие";
  2. Алексеева Надя – роман "Полунощница";
  3. Березин Владимир – роман "Уранотипия";
  4. Бобылtва Дарья – роман "Магазин работает до наступления тьмы";
  5. Вагнер Яна – роман "Тоннель";
  6. Варламов Алексей – роман "Одсун";
  7. Волос Андрей – роман "Облака перемен";
  8. Драгунский Денис – роман "Подлинная жизнь Дениса Кораблева";
  9. Илишкина Наталья – роман "Улан Далай";
  10. Прилепин Захар – сборник рассказов "Собаки и другие люди";
  11. Тарковский Михаил – художественные воспоминания "42-й до востребования";
  12. Шемякин Михаил – автобиография "Моя жизнь: до изгнания";
  13. Штапич Мршавко – роман "Устойчивое развитие";
  14. Шульпяков Глеб – биография "Батюшков не болен".

Ранее стало известно, что Букеровскую премию – 2024 получила немецкая писательница Дженни Эрпенбек за роман "Кайрос". В центре сюжета истории отношения Катарины и Ханса, которые происходят на фоне падения Берлинской стены в 1989 году и предшествовавших этому событий.

Писательнице вручили приз в размере 50 тысяч фунтов, из которых половина будет направлена немецкому поэту Михаэлюм Хофманну, который перевел роман на английский язык.

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