Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прием заявок для участия в национальной премии "Финкор" продлен до 10 сентября, сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

"В России выберут лучшие журналистские работы по направлениям экономики и финансов в рамках национальной премии "Финкор", – отметили в ведомстве.

В департаменте подчеркнули, что, кроме представителей СМИ, редакций радио- и телепередач, блогеров, подать заявку могут студенты профильных факультетов вузов РФ. Специально для студентов создали номинацию "Лучшая студенческая работа".

Чтобы принять участие, необходимо представить свои работы: статьи, интервью, репортажи, записи телеэфиров, подкастов и радиопередач и другие журналистские материалы, который были опубликованы в печати, онлайн-изданиях, интернете, мессенджере Telegram, на радио, ТВ с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года. В одну номинацию разрешается подавать неограниченное число материалов. Желающие могут представить целый проект или отдельный эфир, материал.

Замминистра финансов РФ Павел Кадочников рассказал, что "Финкор" ежегодно собирает лучшие работы в области журналистики, которые посвящены финансовому и экономическому развитию России, а также направлены на повышение финкультуры граждан и интереса к представленным темам. Кадочников отметил, что свыше 600 работ почти из сотни российских СМИ поступили за два года на конкурс.

"Мы хотим вовлечь в финансовое просвещение еще больше людей, поэтому ввели новую специальную номинацию для молодежи", – добавил замглавы ведомства.

В свою очередь, вице-мэр, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева заявила, что финансовая и экономическая журналистика – одно из наиболее сложных и самых востребованных направлений профессии в современности. Она сказала, что меняющаяся конъюнктура финансовых рынков и новые экономические вызовы требуют от представителей СМИ кропотливой работы с цифрами, фактами, прогнозами, умения излагать сложные темы понятным языком.

"Главная задача премии "Финкор" – выявление лучших практик по освещению финансовых и экономических процессов страны и повышение интереса к этим темам со стороны как опытных, так и начинающих журналистов", – добавила Багреева.

Лауреаты будут награждены осенью в рамках VIII Московского финансового форума.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о поддержке организации ежегодной нацпремии в области будущих технологий "Вызов", которая присуждается в области физики, математики, материаловедения, наук о жизни, а также компьютерных и других наук.

Стать обладателями премии могут ученые, инженеры и изобретатели, чьи разработки имеют высокий потенциал для изменения жизни людей к лучшему. Другим критерием является горизонт практического внедрения, не превышающий 10 лет.