Началось голосование по литературной премии в области медицины "Здравомыслие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Народное голосование по литературной премии в области здоровья и медицины "Здравомыслие" стартовало в России 22 июля на платформе Crowdspace. Оно продлится до 16 сентября.

К голосованию допустили 110 книг, рассказывающих о здоровом образе жизни, медицинских открытиях, профилактике и лечении заболеваний, а также о работе и жизни врачей. Их отобрал экспертный совет, состоящий из представителей медсообщества, СМИ и издательств.

В результате будут определены три претендента на победу в трех номинациях:



"Рецепт здоровья" – в них войдут популярные книги о здоровье и здоровом образе жизни на основе личного или профессионального опыта, рассчитанные на массовую аудиторию.

"Шаг вперед" – книги об истории медицинской науки, ее возможностях и открытиях, основанные на доказательной медицине.

"Эскулап" – мемуары и биографии врачей.

Помимо этого, в специальной номинации "Лучшая идея книги" участвуют отдельно 27 идей будущих книг. На данном этапе их отправляют партнерские издательства "БОМБОРА" и "МЕДпроф". Победители смогут издать собственную книгу.

Принять участие в голосовании может любой желающий. Для этого нужно предварительно заполнить форму регистрации на сайте премии. Победителей объявят 16 октября на сайте премии. Награждение состоится на торжественной церемонии в Москве.

Между тем в августе в Москве стартует конкурс "Лучший книжный магазин Москвы". Это соревнование проводится с целью популяризации чтения, а также продвижения книгоиздания и современных форм торговли книгами. Данный конкурс способствует повышению престижа труда в сфере книготорговли.