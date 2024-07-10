Госдума приняла поправки о штрафах за пропаганду наркотиков в произведениях

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В ходе пленарного заседания Госдума приняла поправку о штрафах за распространение произведений литературы и искусства, которые содержат информацию о наркотиках и нарушают требования о маркировке. Размер взыскания может достигать 600 тысяч рублей, уточняется на сайте нижней палаты парламента.

В соответствии с поправками, сумма штрафов за подобное нарушение может варьироваться от 2 до 4 тысяч рублей с конфискацией для физлиц и от 10 до 30 тысяч рублей с конфискацией – для должностных лиц.

Те, кто занимается предпринимательской деятельностью без юридического образования, в таком случае должны будут уплатить от 10 до 30 тысяч рублей с конфискацией продукции. К ним также может быть применено решение об административном приостановлении деятельности на срок до 90 суток.

В свою очередь, нарушившие требования юридические лица будут оштрафованы на сумму от 300 до 600 тысяч рублей с конфискацией.

Кроме того, поправка переносит срок вступления данного законопроекта в силу. Так, в случае принятия он начнет действовать с 1 июня 2025 года. При этом прошлая редакция пакета законопроектов подразумевала, что они вступят в силу уже 1 сентября 2024 года.

ГД также приняла поправку, в соответствии с которой закон о пропаганде наркотиков не будет распространяться на все книги, опубликованные до 1 августа 1990 года.

Произведения искусства и литературы не подпадут под проект о запрете пропаганды наркотиков и в том случае, если вещества составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла.

Кроме того, в поправках уточняется, что в случае принятия данного закона он не коснется медицинских, научных и учебных изданий. Запрет также не будет действовать в отношении материалов оперативно-разыскной деятельности. Если проект закона будет принят, то изменениям подвергнется Кодекс об административных правонарушениях. Данный законопроект относится к пакету проектов о полном запрете пропаганды наркотиков и об увеличении наказаний за его нарушение.

Ранее представители комитета Госдумы по здоровью уточняли, что упоминание наркотиков в книгах также не будет признаваться пропагандой запрещенных веществ, если в тексте отсутствует информация о способах их изготовления. Это исключение будет распространяться и на классические произведения, отметили парламентарии.

