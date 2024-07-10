Депутат Спиридонов призвал удалить песни поддерживающих ВСУ из "Яндекс Музыки"

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Депутат Госдумы Александр Спиридонов призвал удалить из "Яндекс Музыки" материалы исполнителей, выражающих поддержку ВСУ и дискредитирующих ВС РФ. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя генерального директора сервиса.

По словам депутата, в сервисе размещены песни и аудиоподкасты таких исполнителей, как Вера Брежнева, Светлана Лобода и других артистов, поддерживающих ВСУ.

Ранее депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете распространения рекламы на информационных ресурсах иностранных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной в РФ.

В случае принятия инициативы рекламу запретят распространять на ресурсах общественных или религиозных организаций, которые были признаны экстремистскими.

