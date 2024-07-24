Собянин: 19 москвичей победили во Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

19 московских школьников победили во Всероссийском конкурсе "Большая перемена" от "Движения первых". Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Финал конкурса прошел в Международном детском центре "Артек" в Крыму, в нем приняли участие 700 детей из 68 регионов России. От Москвы в конкурсе участвовали 53 ученика 5–7-х классов.

Собянин подчеркнул, что "Большая перемена" оценивает не академическую успеваемость школьников, а владение навыками, которые пригодятся в жизни – творческое мышление, организаторские способности, умение работать в команде и находить нестандартные решения. В этом году общей темой всех этапов конкурса стала семья.

Главным призом для 300 победителей стало "Путешествие мечты" на поезде, которое пройдет по маршруту, соединяющему две молодежные столицы России: Москву и Владивосток. Наградами также были удостоены и педагоги-наставники.

"От души поздравляю победителей. Вы молодцы! Пусть новые успехи не заставят себя долго ждать", – поздравил школьников Собянин.

До этого более 6,3 тысячи учеников стали победителями и призерами Московской олимпиады школьников, из них 80% – москвичи. Участники работали с оборудованием в Московском планетарии, искали ответы на задания в Зоологическом музее, а также анализировали картины Николая Рериха на выставке в Новой Третьяковке.

