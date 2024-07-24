Собянин поддержал проведение конкурса на соискание национальной премии "Вызов"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Москвы поддержат организацию ежегодной национальной премии в области будущих технологий "Вызов". Постановление об этом подписал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства столицы.

Награда была учреждена в 2023 году фондом развития научно-культурных связей "Вызов". В качестве партнеров мероприятия выступают московское правительство, госкорпорация "Росатом" и фонд "Росконгресс".

Премия присуждается в области физики, математики, материаловедения, наук о жизни, а также компьютерных и прочих наук.

Получить данную награду могут ученые, инженеры и изобретатели, разработки которых имеют высокий потенциал для изменения жизни людей к лучшему. Другим критерием является горизонт практического внедрения, который не превышает 10 лет.

К числу претендующих на премию разработок относятся технологии будущего, которые влияют на различные аспекты жизни человека. Они могут быть связаны с такими сферами, как здравоохранение, коммуникации, логистика, энергетика и многими другими.

В 2024 году премия будет присуждаться в пяти номинациях – "Инженерное решение", "Прорыв", "Ученый года", "Перспектива" и "Открытие". Все лауреаты получат денежное вознаграждение, размер которого составит 11 миллионов рублей.

В качестве председателя научного комитета премии выступит Артем Оганов, доктор физико-математических наук, профессор Российской академии наук, профессор "Сколтеха", заведующий кафедрой материаловедения полупроводников и диэлектриков Национального исследовательского технологического университета "МИСИС", член Европейской академии, почетный член Королевского химического общества и Американского физического общества.

Участники могли подавать заявки на соискание премии вплоть до 20 мая. Уже решено, что торжественная церемония награждения победителей состоится 19 декабря 2024 года. Местом ее проведения был выбран Центральный выставочный зал "Манеж".

Между тем 19 московских школьников смогли победить во Всероссийском конкурсе "Большая перемена" от "Движения первых", рассказал Собянин. Финал конкурса прошел в Международном детском центре "Артек" в Крыму, в нем приняли участие 700 детей из 68 регионов России. От столицы в конкурсе участвовали 53 ученика 5–7-х классов.