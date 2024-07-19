В Москве пройдет конкурс "100 активных предпринимателей"

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Бизнесмены, организующие мероприятия на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", смогут принять участие в конкурсе "100 активных предпринимателей". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, 100 победителей, которые проведут наибольшее количество мероприятий, будут объявлены по завершении фестиваля. На портале напомнили, что забронировать площадки фестиваля можно на сайте go.mos.ru.

Победители получат пакет промокампании, в который войдут ролик на городском телеканале, продвижение в телеграм-каналах и реклама бизнеса на остановках общественного транспорта и уличных билбордах. При этом бизнесмены сами смогут выбрать район, в котором появится уличная реклама.

Также участники смогут получить летний бизнес-бокс, включающий в себя бесплатные предложения для создания и развития бизнеса от крупнейших игроков рынка. При помощи него можно будет повысить квалификацию своей команды, автоматизировать документооборот, изучить основы имейл-маркетинга и многое другое. Для получения бизнес-бокса необходимо подать заявку на бронирование площадки и провести мероприятие. Подарок отправят на указанную электронную почту.

Бизнесмены уже подали свыше пяти тысяч заявок на проведение развлекательных, оздоровительных и образовательных мероприятий. Самыми популярными направлениями являются творческие и тематические мастер-классы, рисование, фитнес, интеллектуальные игры.

К примеру, в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" в столице пройдет серия развлекательных мероприятий в честь Дня Москвы-реки, который отмечается 19 июля.

А в предстоящие выходные, 20 и 21 июля, для жителей и гостей столицы подготовлена большая гастрономическая, спортивная и развлекательная программа. В эти дни улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка, а также Газетный, Камергерский и Столешников переулки, части Тверского и Страстного бульваров станут пешеходными.