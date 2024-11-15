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15 ноября, 16:45

Культура

"Сити": москвичам представили подборку культурных событий недели

"Сити": москвичам представили подборку культурных событий недели

"Спецпроект. Худруки": Сергей Безруков

"Спецпроект. Наследники": о конфликте целей персонажа с целью артиста

"Спецпроект. Наследники": о пути постановки от первой читки до премьерного показа

"Спецпроект. 9 ряд 10, 11 место": глава "Работа режиссера"

"Спецпроект. 9 ряд 10, 11 место": глава "Режиссеры"

"Спецпроект. 9 ряд 10, 11 место": глава "Характер"

"Спецпроект. 9 ряд 10, 11 место": глава "Костюмы"

"Спецпроект. Худруки": Владимир Машков рассказал о работе театра Олега Табакова

"Спецпроект. Худруки": актер Владислав Миллер

Московская музейная неделя, которая проходит каждую третью неделю месяца, предлагает посетителям бесплатно посетить интересные выставки. В этот раз стоит обратить внимание на выставку в музее А. С. Пушкина, посвященную роману Федора Достоевского "Идиот". На ней можно узнать, что главный герой произведения Лев Мышкин имел реального прототипа – племянника поэта Льва Павлищева.

В Музее Москвы проходит выставка фотографий "Звезды оттепели", на которой представлены уникальные кадры, снятые советским фоторепортером Игорем Кошельковым. Среди них – снимки писателя Корнея Чуковского, космонавта Юрия Гагарина и актрисы Софи Лорен.

В этом году кинотеатр "Художественный" отмечает 115-летие и проводит фестиваль, на котором будет показано множество новых фильмов. Один из них – криминальная драма "Кончится лето" с Юрой Борисовым в главной роли. Режиссером фильма выступил Максим Арбугаев, а сценарий написал Владимир Мункуев.

Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
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