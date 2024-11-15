"Сити": москвичам представили подборку культурных событий недели

Московская музейная неделя, которая проходит каждую третью неделю месяца, предлагает посетителям бесплатно посетить интересные выставки. В этот раз стоит обратить внимание на выставку в музее А. С. Пушкина, посвященную роману Федора Достоевского "Идиот". На ней можно узнать, что главный герой произведения Лев Мышкин имел реального прототипа – племянника поэта Льва Павлищева.

В Музее Москвы проходит выставка фотографий "Звезды оттепели", на которой представлены уникальные кадры, снятые советским фоторепортером Игорем Кошельковым. Среди них – снимки писателя Корнея Чуковского, космонавта Юрия Гагарина и актрисы Софи Лорен.

В этом году кинотеатр "Художественный" отмечает 115-летие и проводит фестиваль, на котором будет показано множество новых фильмов. Один из них – криминальная драма "Кончится лето" с Юрой Борисовым в главной роли. Режиссером фильма выступил Максим Арбугаев, а сценарий написал Владимир Мункуев.

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