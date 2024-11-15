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15 ноября, 13:00

Культура

Новости культуры: выставка работ лучших ювелиров открылась в Историческом музее

Новости культуры: выставка работ лучших ювелиров открылась в Историческом музее

Премьера спектакля "Мастер и Маргарита" прошла в Театре на Малой Ордынке

Режиссер Эмир Кустурица стал председателем московского форума "Культура. Медиа. Цифра"

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Новости культуры: московскому кинотеатру "Художественный" исполняется 115 лет

Выставка работ лучших ювелиров России с XIX века до наших дней открылась в Историческом музее. Посетители смогут увидеть вееры, инкрустированные драгоценными камнями, броши, а также скульптуры героев русских сказок.

"Неделя толерантности" проходит в Еврейском музее Москвы до конца недели. В программе – интерактивные спектакли, встречи с писателями и психологами, дискуссии и мастер-классы, которые объединяет тема человечности.

В кинотеатрах вышла новая премьера под названием GIPSY. Сюжет рассказывает о молодом реп-исполнителе цыганского происхождения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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