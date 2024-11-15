Новости культуры: выставка работ лучших ювелиров открылась в Историческом музее

Выставка работ лучших ювелиров России с XIX века до наших дней открылась в Историческом музее. Посетители смогут увидеть вееры, инкрустированные драгоценными камнями, броши, а также скульптуры героев русских сказок.

"Неделя толерантности" проходит в Еврейском музее Москвы до конца недели. В программе – интерактивные спектакли, встречи с писателями и психологами, дискуссии и мастер-классы, которые объединяет тема человечности.

В кинотеатрах вышла новая премьера под названием GIPSY. Сюжет рассказывает о молодом реп-исполнителе цыганского происхождения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.