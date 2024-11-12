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12 ноября, 16:45

Культура

"Сити": москвичам рассказали о картинах художника Анри Матисса

"Сити": москвичам рассказали о картинах художника Анри Матисса

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Художник-модернист Анри Матисс является основателем течения "фовизм", известного своими яркими и насыщенными цветами. Его работы высоко оценил московский коллекционер Сергей Щукин.

Он приобрел полотна Матисса "Танец" и "Музыка", которые сейчас хранятся в ГМИИ имени А. С. Пушкина. В Пушкинском музее также можно полюбоваться "Золотыми рыбками" Матисса и "Розовой мастерской". Кроме того, можно увидеть открытку, которую художник нарисовал для своей русской музы Лидии Делекторской.

Подробнее – в программе "Сити".

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