"Сити": москвичам рассказали о картинах художника Анри Матисса

Художник-модернист Анри Матисс является основателем течения "фовизм", известного своими яркими и насыщенными цветами. Его работы высоко оценил московский коллекционер Сергей Щукин.

Он приобрел полотна Матисса "Танец" и "Музыка", которые сейчас хранятся в ГМИИ имени А. С. Пушкина. В Пушкинском музее также можно полюбоваться "Золотыми рыбками" Матисса и "Розовой мастерской". Кроме того, можно увидеть открытку, которую художник нарисовал для своей русской музы Лидии Делекторской.

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