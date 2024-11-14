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14 ноября, 12:50

Культура

"Культура за 100 секунд": в столичной резиденции Деда Мороза заработала Академия

"Культура за 100 секунд": в столичной резиденции Деда Мороза заработала Академия

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В столичной резиденции Деда Мороза заработала Академия Нового года. Юные ученики могут узнать все секреты волшебства, овладеть знаниями и обучиться различным навыкам. Посетителей ждет захватывающий квест, множество интересных заданий и диплом об окончании Академии.

Проект "Зал "Зарядье" – детям" объединил концертные программы для семейной аудитории. Гости узнают основы музыкальной грамоты и познакомятся с известными произведениями выдающихся композиторов.

Также москвичи смогут посетить концерт певицы Лолиты, классика русского рока Константина Никольского и звезды инди-рока Найка Борзова.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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