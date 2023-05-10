Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:45

Культура

"Тайны кино": Исаак и Максим Дунаевские

"Тайны кино": Исаак и Максим Дунаевские

"Тайны нашей эстрады": "Ты меня называл "бирюсинкой"

Мелодрама "14+: Продолжение" вышла в российский прокат

Актер Роберт де Ниро сообщил, что снова стал отцом

В Госдуме призвали запретить в России мультсериал "Гриффины"

Стало известно о самочувствии писателя Захара Прилепина

"Песни Победы": группа GRINKEVICH

"Песни Победы": Андрей Давинчи

"Песни Победы": Маргарита Позоян

"The City": новые фильмы и сериалы, посвященные Великой Отечественной войне

Композитор Максим Исаакович Дунаевский признается, что не раз попадал в ситуации, когда его то путали, то сравнивали с отцом. Оно и не удивительно. Максим и Исаак Дунаевские не просто занимались музыкой – они оба прославились именно как кинокомпозиторы, авторству которых принадлежат самые знаменитые кинохиты.

Сколько всего музыкантов с фамилией Дунаевский было в СССР? Из-за кого Исаак Дунаевский бросил занятия академической музыкой? Как в кино попал сын великого композитора – Максим Дунаевский? Кто заставил Максима Исааковича написать главный хит фильма "Д’Артаньян и три мушкетера"? И как отец и сын создавали главные советские кинохиты? Об этом – в программе "Тайны кино".

Читайте также
Программа: Тайны кино
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика