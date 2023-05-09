Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Победы

Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы. Видео с поздравлением было опубликовано в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

"От всего сердца поздравляем вас с Днем Победы. Для всех нас это самый главный праздник, отмечаемый в каждом доме, в каждой семье. В нашей памяти навсегда останется великий подвиг наших предков", – сообщил Сергей Прокопьев.

Андрей Федяев отметил, что обязанностью каждого гражданина РФ является сохранение и приумножение памяти об участниках Великой Отечественной войны.

Ранее Владимир Путин поздравил с 78-й годовщиной Победы глав большинства стран СНГ. Президент РФ назвал нравственным долгом сохранение традиции дружбы и взаимопомощи.

До этого сообщалось, что в Москве ко Дню Победы, 9 мая, установили более 4 тысяч декоративных элементов. Основным цветом оформления является красный.

В Москве проходит акция "Цветы победы"