Московский транспорт украсили ко Дню Победы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Московский транспорт украсили наклейками и плакатами ко Дню Победы. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"В преддверии Дня Победы мы тематически оформили 180 автобусов, на них появились памятные наклейки, флаги России и Москвы, а водители надели георгиевские ленточки", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что тематические плакаты разместили на 300 остановках наземного городского транспорта. Кроме того, еще 150 плакатов появились в метро и на МЦК.

В ведомстве уточнили, что традиционно в День Победы в транспорте раздают георгиевские ленточки. Помимо этого, будут проводиться праздничные мероприятия.

Ранее сообщалось, что поезда РЖД примут участие в акции "Гудок Победы" 9 мая. В компании подчеркнули, что во всероссийской акции примут участие паровозы, грузовые, скоростные поезда и электрички.

Всероссийская акция состоится 9 мая равно в 12:00.



РЖД подготовили масштабную патриотическую акцию ко Дню Победы