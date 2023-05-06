Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Поезда РЖД примут участие в акции "Гудок Победы" 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РЖД.

"Девятого мая РЖД проведут всероссийскую акцию "Гудок Победы". Мероприятие состоится ровно в 12 часов по местному времени в память о событиях Великой Отечественной войны", – отметили в сообщении.

В компании подчеркнули, что во всероссийской акции примут участие паровозы, грузовые, скоростные поезда и электрички.

Ранее сообщалось, что поезда "Аэроэкспресса" 9 мая присоединятся к акции "Гудок Победы".

В компании перевозчика уточнили, что до 10 мая ветераны Великой Отечественной войны и сопровождающие их граждане могут бесплатно ездить в вагонах бизнес-класса. В обычные дни для участников войны проезд бесплатен только в вагонах стандартного класса.



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