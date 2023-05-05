Аэроэкспрессы примут участие в акции "Гудок Победы" 9 мая

Фото: t.mos.ru

Поезда "Аэроэкспресса" 9 мая присоединятся к акции "Гудок Победы". Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что в этот день в полдень составы издадут продолжительный гудок по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В компании также напомнили, что до 10 мая ветераны ВОВ и сопровождающие их граждане могут бесплатно ездить в вагонах бизнес-класса. В обычные дни для участников войны проезд бесплатен только в вагонах стандартного класса.

Ранее сообщалось, что с 6 по 8 мая в Москве пройдет акция "Улицы Героев". В рамках нее жителям и гостям столицы будут раздавать буклеты, стилизованные под письма-треугольники, в которых можно будет найти истории известных участников ВОВ, а также почитать об улицах города, названных именами героев.

