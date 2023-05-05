Акция "Улицы Героев" пройдет в Москве с 6 по 8 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Акция "Улицы Героев", посвященная известным участникам Великой Отечественной войны, пройдет в Москве 6–8 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.



"Волонтеры и активисты молодежного сообщества "STOлица" будут раздавать жителям и гостям столицы знаменитые письма-треугольники с историями героев, чьими именами названы улицы города. На этих улицах и состоится сама акция", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что из стилизованных буклетов горожане смогут узнать о подвигах героев войны, а также об истории улиц, названных их именами. Одними из героев акции станет Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, в честь которого назван бульвар на востоке Москвы.

Акция направлена на повышение осведомленности горожан об истории названий столичных улиц, а также на сохранение памяти об участниках ВОВ. Всего за три дня планируется раздать свыше 50 тысяч писем-треугольников.

25 апреля в РФ стартовала ежегодная акция "Георгиевская ленточка". Более 30 тысяч волонтеров в преддверии Дня Победы раздают ленточки в 7 тысячах точках во всех регионах России, а также в некоторых других странах, в том числе в Армении, Египте и Сербии.



Акция "Георгиевская ленточка" началась в России