Путин выступит на параде Победы 9 мая – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин выступит с речью на параде Победы 9 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, торжественное мероприятие пройдет без изменений.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря главы государства, будут ли предусмотрены какие-либо сокращения в связи с недавней попыткой Украины атаковать Кремль.

"Нет, готовится обычный парад. Это все, что я могу сказать. Будет выступать президент, как это обычно бывает", – сообщил он.

Ранее пресс-служба президента России заявила, что в ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар по Кремлю. Для этого были использованы два беспилотника, однако российские военные вывели их из строя.

Песков также отмечал, что спецслужбы России делают все необходимое для обеспечения безопасности на День Победы.



Парад на Красной площади состоится, несмотря на атаку БПЛА – Песков