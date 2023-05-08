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15:19

Общество

Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ

Фото: kremlin.ru/

Владимир Путин поздравил с 78-й годовщиной Победы лидеров большинства стран СНГ, сообщает пресс-служба Кремля.

Поздравления российского лидера направили руководству Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии. Также президент России поздравил с Днем Победы народы Грузии и Молдавии.

Путин назвал нравственным долгом сохранение традиции дружбы и взаимопомощи. Он призвал не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, не допускать оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин выступит с речью на параде Победы 9 мая. Торжественное мероприятие пройдет без изменений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что спецслужбы России делают все необходимое для обеспечения безопасности на День Победы.

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