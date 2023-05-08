Более 4 тыс декоративных элементов установили в Москве ко Дню Победы

Фото: ТАСС/Юрий Кочетков

Более 4 тысяч декоративных элементов установили в Москве ко Дню Победы, 9 мая. Основным цветом оформления является красный, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"День Победы – один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате традиционно украсили город-герой Москву", – подчеркнул он.

По словам Бирюкова, въезды в столицу украсили декоративными конструкциями "Город-герой – Москва". Возде здания Минобороны РФ установили конструкции "Звезда" и "Салют Победы", около Триумфальной арки сделали звезды "Город-герой Москва".

Также Большой Москворецкий, Большой Каменный, Крымский, Новоарбатский, Бородинский и Большой Краснохолмский мосты украсили флагами.

Заместитель мэра отметил, что декоративные конструкции были помещены в пешеходных зонах и парках, на Бульварном кольце и окружных площадках. На Болотной, Калужской, Большой Сухаревской площадях, площади Мясницкие ворота и на Поклонной горе москвичи смогут увидеть информационные стенды, на которых присутствуют архивные фото военного периода, добавил он.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Главархив Москвы открыл фотовыставку ко Дню радио. Он подчеркнул, что в период Великой Отечественной войны радио являлось главным источником информации и связи.

В честь Дня Победы на ВДНХ прошла культурно-историческая программа