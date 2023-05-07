Фото: Главархив Москвы

Сергей Собянин рассказал, что Главархив Москвы открыл фотовыставку ко Дню радио.

"В День радио Главархив Москвы открыл виртуальную фотовыставку "Радиосвязь в СССР" – снимки с начала 1930-х до середины 1970-х годов", – написал мэр в телеграм-канале.

Градоначальник рассказал, что радиовещание оказало большое влияние на просвещение и развитие культуры. В отдаленных деревьях начали звучать живые выступления великих артистов и музыкантов.

Он отметил, что без радиосвязи не возможно было бы исследовать космическое пространство и советский Север.

Собянин подчеркнул, что в период Великой Отечественной войны радио являлось главным источником информации и связи. Чтобы услышать голос Юрия Левитана люди в осажденных городах и военные на фронте собирались у приемников.



Ранее Собянин рассказал, что столичный Главархив представил свыше 70 адресно-справочных книг в онлайн-сервисе "Моя семья". Данные материалы помогут жителям Москвы узнать имена предков и определить род их деятельности.

Градоначальник подчеркнул, что задача властей заключается в том, чтобы предоставить горожанам необходимую информацию об их родственниках. Для этого в конце 2020 года был открыт специальный сервис.



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