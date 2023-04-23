Главархив представил редкие фотографии весенней Москвы – Собянин

Фото: телеграм-канал "Главархив Москвы"

Главархив представил показал редкие снимки весенней Москвы прошлого века. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"С помощью этих кадров можно заглянуть в прошлое нашего любимого города. <...> Многие из жителей теперь делятся своими семейными негативами и видеопленками с Главархивом – в том числе через центры госуслуг "Мои Документы", – написал мэр.

Он отметил, что на фотографиях, которые хранятся в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории", запечатлены в том числе парк "Сокольники", музей-заповедник "Царицыно" и Измайловскй парк, Центральный дом Красной Армии имени Фрунзе и часть Нескучного сада.

Ранее в Главархиве рассказали о самых популярных запросах москвичей в 2022 году. Так, востребованными среди горожан оказались домовые и метрические книги, а также переданные ЗАГСом актовые книги за 1918–1925 годы.

