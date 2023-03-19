Собянин сообщил, что сервис "Моя семья" открыл доступ к метрическим книгам старообрядцев

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что онлайн-сервис "Моя семья" открыл доступ к метрическим книгам старообрядцев 1907–1918 годов. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, генеалогия остается приоритетным направлением, поскольку позволяет изучить историю государства через сведения об отдельных семьях.

"В онлайн-сервисе "Моя семья" доступно уже больше 9 миллионов страниц метрических книг. В них вошли сведения о православных, католиках, иудеях и мусульманах, живших в Москве и Московской губернии до революции", – говорится в его публикации.

Собянин уточнил, что с материалами можно будет ознакомиться, когда их разместят на площадке "Поиск по архивам", которая была создана Центральным государственным архивом столицы при поддержке "Яндекса".

Выяснилось, что метрические книги были трех видов;

о родившихся – указывались дата крещения, имя младенца и сведения о его родителях;

о бракосочетавшихся – указывались дата и место бракосочетания, данные жениха и невесты, какой брак по счету, а также данные о свидетелях;

об умерших – указывались дата смерти, возраст и семейное положение умершего, причина смерти и данные о том, кем и где совершено погребение.

Кроме того, в государственном архиве желающие могут посмотреть и другие документы, которые могут помочь узнать больше о своей семье: исповедные ведомости, ревизские сказки и брачные обыски.

Мэр Москвы обратил внимание на то, что в Главархиве, площадь всех зданий которого составляет 200 тысяч квадратных метров, представлены около 20 миллионов дел.

Ранее Главное архивное управление города Москвы открыло доступ к уникальным гравюрам французских и итальянских мастеров.

Материалы, среди которых гравюры XVIII века, выполненные Жак-Филиппом Леба, Томмазо Пироли и Джованни Баттистой Пиранези, можно найти на сайте Главархива в разделе "Уникальные документы". Работы поступили в Главархив в составе личного фонда архитектора Александра Власова, автора проектов Парка Горького, Крымского моста, "Лужников".



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