В Главархиве рассказали о самых популярных запросах москвичей в 2022 году

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В 2022 году москвичи чаще всего запрашивали домовые и метрические книги. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе столичного Главархива.





пресс-служба Главархива Москвы В прошлом, 2022 году москвичи чаще всего запрашивали домовые и метрические книги, а также переданные ЗАГСом в Главархив Москвы актовые книги за 1918–1925 годы. Третье место по количеству обращений заняли дела Московского университета: личные дела студентов и преподавателей, история факультетов и научных исследований, студенческие работы (рефераты, дипломы, курсовые, отчеты).

В выписках из домовой книги указывается, кто прописан в жилом доме или квартире. Они могут понадобиться для подтверждения родства, а также при продаже жилья и его приватизации. Кроме того, при оформлении наследства и в некоторых других ситуациях.

Метрические и актовые книги органов ЗАГС в первую очередь нужны для составления генеалогического древа. В них зафиксированы сведения о родившихся, умерших и вступивших в брак горожанах.

"Только если в метрических книгах хранятся сведения о дореволюционном времени, то актовые книги органов ЗАГС включают данные о советских годах. Кроме того, в актовых книгах органов ЗАГС содержатся сведения о разводах, в то время как в метрических книгах подобные данные можно встретить достаточно редко", – пояснили в пресс-службе столичного Главархива.

Ранее стали известны самые популярные услуги в столичных центрах "Мои документы" в 2022 году. Чаще всего горожане запрашивали информацию жилищного учета. Речь идет о более чем 2,1 миллиона обращений. На втором месте – предоставление услуг по регистрационному учету граждан РФ и по расчету (перерасчету) жилищно-коммунальных платежей. Тройку закрывает оформление и выдача карты москвича.



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