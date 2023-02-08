Более 70% москвичей подали заявление на регистрацию брака онлайн в 2023 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 70% молодоженов в Москве подали заявление на регистрацию брака в 2023 году онлайн, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Мы много работаем над тем, чтобы регистрация брака в Москве была комфортной и удобной на всех этапах, начиная от подачи заявления", – сказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В 2023 году по сравнению с 2019 годом подача заявления в режиме онлайн выросла более чем в два раза. Ракова отметила удобность такой формы подачи, кроме того, нет необходимости тратить время на путь до дворцов бракосочетания или центров госуслуг.

"Всего же на этот год подано уже более 20 тысяч заявлений о заключении брака, около 15% из них – на выездные локации", – рассказала заммэра.

Она добавила, что больше всего заявление молодожены подали на лето, в период с июня по август планируют зарегистрировать брак порядка восьми тысяч пар, что более 30% от общего числа подавших заявление на 2023 год.

"Сейчас москвичи активно подают заявление на летние даты на выездные площадки и в обновленные дворцы бракосочетания", – заявила Ракова.

На mos.ru сообщили, что самой популярной датой для бракосочетания в этом году является 23 марта из-за красивого сочетания троек – 23.03.2023. На этот день планируют свадьбу порядка 700 пар. Подача заявлений на этот день продолжается.

Следующая по количеству заявлений дата 3 марта, ее выбрали более 670 пар. Также популярны даты 23 июня – порядка 500 пар и 23 февраля – 350 пар.

Подать заявление можно через портал мэра и правительства Москвы, на сайте "Госуслуги" или же лично в отделе ЗАГС.

Ранее сообщалось, что в Москве в День защитника Отечества, в красивую дату 23.02.2023, брак планируют заключить около 350 пар.

Торжественные церемонии пройдут как в залах бракосочетания столицы, так и на выездных локациях. Кроме того, пары могут заключить брак в центрах госуслуг "Мои Документы".



Станция "Маяковская" стала одним из самых романтичных мест в Москве

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!