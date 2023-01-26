В Москве около 350 пар заключат брак в День защитника Отечества

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В Москве в День защитника Отечества, в красивую дату 23.02.2023, брак планируют заключить около 350 пар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.

Отмечается, что торжественные церемонии пройдут как в залах бракосочетания столицы, так и на выездных локациях. Кроме того, пары могут заключить брак в центрах госуслуг "Мои Документы".

"В этом году среди молодоженов популярны любые даты с числом 23. Поэтому мы приняли решение открыть для проведения церемоний бракосочетания 23.02.2023", – сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Будущие супруги могут сделать выбор в пользу особняка Спиридонова и особняка "Роял". Также заключить брак можно будет в парке-отеле "Даниловский", усадьбе Муравьевых-Апостолов или в пространстве "Якиманка холл". Уточняется, что на выездных локациях в рамках проекта "Новые адреса счастья" в этот день планируют пожениться около 80 пар.

Ранее стало известно, что в праздники жители Москвы подали более 2,5 тысячи заявлений о заключении брака в 2023 году. Всего за новогодние праздники в столице брак заключили 200 пар. Самой популярной датой стало 7 января, в Рождество в городе прошло 50 церемоний.

До этого появилась информация, что в 2023 году доступность выездных локаций для регистрации брака возрастет благодаря тому, что пожениться на них можно будет не только по пятницам и субботам, но и в будни. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, у желающих заключить брак горожан необычные локации пользуются особой популярностью.

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