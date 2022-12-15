Московские ЗАГС начали бронировать выездные локации на 2023 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В следующем году доступность выездных локаций для регистрации брака возрастет благодаря тому, что пожениться на них можно будет не только по пятницам и субботам, но и в будни. В столичных ЗАГС стартовал прием заявлений на 2023 год, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, у желающих заключить брак горожан необычные локации пользуются особой популярностью.

"С начала реализации проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" в усадьбах, особняках, башнях "Москвы-Сити", на стадионах, в воздухе, на воде и под землей заключили брак более 35 тысяч пар. Прием заявления на 2023 год уже начался, на выбор доступно более 8 тысяч слотов на различные выездные локации", – поделилась вице-мэр.

Ракова отметила, что самой популярной в этом году площадкой для заключения брака стал особняк Спиридонова. Эту локацию выбрали порядка 900 пар. В гостинице "Националь" брак заключили 850 молодоженов, в доме торжеств "Сафина" – 650.

Многие отдали предпочтение отелю "Богородское", где прошло свыше 600 церемоний. 550 пар выбрали пространство "Якиманка-Холл".

Подать заявление можно через портал мэра и правительства Москвы, на сайте "Госуслуги" или же лично в отделе ЗАГС.

В конце октября в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы заявили, что в отделениях стартовал прием заявлений на регистрацию брака в январские праздники. Период новогодних каникул пользуется популярностью среди молодоженов, а самой востребованной датой стало 7 января.



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