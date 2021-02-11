Москвичи оценили стоимость свадьбы в 196 тыс рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
До конца текущего года 5% москвичей планируют пожениться либо не исключают такой возможности. К такому выводу пришли компании "Сбер Управление Активами" и "Сбер страхование жизни" по результатам опроса, который провели в преддверии Дня всех влюбленных. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.
По мнению респондентов, расходы на свадьбу составят в среднем 196 тысяч рублей, а лучшим подарком на торжество станут деньги.
В России первое место по количеству свадеб на тысячу жителей занимает Махачкала, на втором месте находится Нижний Новгород. Чтобы сыграть свадьбу, россиянам нужно в среднем 188 тысяч рублей. Жители столицы оценивают стоимость праздника выше, чем в среднем по стране – 196 тысяч рублей.
В пресс-службе уточнили, что в опросе приняли участие свыше 250 тысяч человек.
"Большинство участников опроса (72%) говорят, что финансирование свадьбы не вызвало бы у них материальных затруднений: они использовали бы текущие накопления и доходы или обратились бы за помощью к родственникам. В Сбере много продуктов, которые поддерживают клиентов в самые важные моменты жизни, в том числе, связанные с созданием семьи. Например, на свадьбу вместе с онлайн-сервисом управления личными финансами "Цели" от Сбера копят около 3 тысяч человек", – рассказал вице-президент Сбера, председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.
Ранее в московских ЗАГСах сняли ограничения по COVID-19. К обычному режиму работы вернулись как столичные отделы ЗАГС, так и Дворцы бракосочетания. Для их посещения больше не требуется предварительная запись.
Кроме того, было снято действующее до этого ограничение по количеству гостей на торжественных церемониях регистрации брака.
В 2020 году около 6 тысяч пар поженились в необычных местах Москвы. Исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, что госуслуга по заключению брака в городе с каждым годом улучшается, опираясь на пожелания молодоженов.
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