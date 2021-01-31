Около 6 тыс московских пар поженились в необычных местах в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2020 году порядка 6 тысяч пар поженились в необычных местах Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева отметила, что госуслуга по заключению брака в городе с каждым годом улучшается, опираясь на пожелания молодоженов.

"Регистрация брака не просто услуга, а один из главных праздников в жизни будущих семей. Даже, несмотря на пандемию, столичные загсы и дворцы бракосочетания не приостанавливали ни на день проведение регистраций и создавали молодым атмосферу праздника даже при отсутствии гостей и торжественной обстановки", – добавила Уханева.

На первом месте по популярности у молодоженов был особняк Royal. Там брак зарегистрировали около 500 пар. Еще по 350 церемоний состоялось в особняке на Волхонке и в особняке Спиридонова. Всего в особняках и усадьбах заключили брак около 2 тысяч пар.

Кроме того, возлюбленные выбирали храм Матроны Московской, современное пространство "Согласие Hall", башни "Москвы-Сити" и Останкинскую телебашню. Некоторые заключали брак на стадионе "Спартак" и спортивной арене в "Лужниках".

Стоимость регистрации брака в необычном месте не отличается от проведения церемонии во Дворце бракосочетания. Важным условием является лишь оплата госпошлины в размере 350 рублей.

Ранее сообщалось, что более 50 пар планируют пожениться в столице в День всех влюбленных, 14 февраля. Канун праздника выпадает на 12.02.2021. Эта красивая дата также популярна среди молодых людей.

