Более 1 200 пар подали онлайн-заявления о регистрации брака за время новогодних каникул

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За время новогодних каникул в Москве более 1 200 пар подали заявления о заключении брака онлайн. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева отметила, что такой показатель превышает показатель 2019 года на 30 процентов.
Она рассказала, что во время зимних праздников подать заявление о регистрации брака лично не представлялось возможным. При этом многие мужчины делают предложение именно в новогоднюю ночь или на Рождество в кругу самых близких.
"Благодаря электронной подаче заявления паре не нужно было ждать окончания праздников, чтобы выбрать дату и забронировать отдел ЗАГС или необычную площадку. В новогодние праздники в Москве более 1 200 пар подали онлайн-заявление о регистрации брака", – поделилась Уханева.
Уточняется, что онлайн-сервис работает с 25 декабря прошлого года. Он доступен на mos.ru. Подавать заявление можно не ранее месяца и не позднее года до предполагаемой даты регистрации брака. Самыми популярными среди пар в 2021 году пока остаются 21.01.2021 и 12.02.2021.
Председатель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук рассказала, что на подачу онлайн-заявления уходит не более 10–15 минут.
"Паре нужно подать одно совместное заявление: один из молодоженов вносит данные за себя и будущего супруга, а второй заявитель только подтверждает отправку совместного заявления", – объяснила специалист.
Ранее сообщалось, что для молодых открыто более 50 процентов слотов для регистрации брака на необычных площадках. К примеру, доступны на выбор даты в усадьбе Муравьевых-Апостолов, в особняке "Роял", особняке на Волхонке, храме Матроны Московской, усадьбе Третьякова и усадьбе "Остафьево".
Среди башен "Москва-Сити" для подачи заявления открыты даты для заключения брака в башне "Око". Каждый месяц там смогут пожениться около 30 пар, летом эта цифра увеличится. В списке площадок значится и Останкинская телебашня.
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