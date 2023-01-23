Москвичи в праздники подали более 2,5 тысячи заявлений в ЗАГС

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

В праздники жители Москвы подали более 2,5 тысячи заявлений о заключении брака в 2023 году. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника столичного управления ЗАГС Светлану Уханеву.

Она уточнила, что с 1 по 8 января подать заявление можно было исключительно в электронном виде, а 9 и 10 января это можно было сделать в рамках личного приема в некоторых дворцах бракосочетания и в центрах госуслуг "Мои документы".

По словам Уханевой, самое большое количество заявлений от столичных пар поступило 7 и 8 января, а самым популярным среди жителей столицы стал Дворец бракосочетания № 1. Среди выездных площадок наиболее востребованными оказались особняк Спиридонова, особняк Роял и многофункциональное пространство Якиманка Холл.

Также в пресс-службе сообщили, что с 4 по 7 января в московских дворцах бракосочетания проходили торжественные церемонии. Для заключения брака можно было выбрать Дворцы бракосочетания № 1, № 4, № 5 и Кутузовский. Всего за новогодние праздники в столице брак заключили 200 пар. Самой популярной датой стало 7 января, в Рождество в городе прошло 50 церемоний.

Ранее стало известно, что в 2023 году доступность выездных локаций для регистрации брака возрастет благодаря тому, что пожениться на них можно будет не только по пятницам и субботам, но и в будни. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, у желающих заключить брак горожан необычные локации пользуются особой популярностью.



Московские ЗАГС начали бронировать выездные локации на 2023 год

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