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В Главархиве рассказали о помощи властей Москвы горожанам пережить морозы в XIX веке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного архивного управления столицы.

"Зимы до 1917 года в основном были морозными. Для бедных слоев населения этот сезон всегда становился тяжелым испытанием", – рассказали в Главархиве.

По словам экспертов, тяжелее всего приходилось извозчикам, разносчикам товаров, продавцам с переносными лотками. В Главархиве столицы сохранились документы, из которых можно узнать, что власти совместно с благотворителями из обеспеченных жителей старались спасать и согревать людей зимой.

В Главархиве рассказали, что зимой 1875 года почетный член Общества поощрения трудолюбия в Москве, председательница Совета о народных кухнях Елена Торлецкая организовала раздачу горячего чая.

"Из-за отсутствия специального помещения чай предложили раздавать при одной из полицейских будок на Театральной площади. Генерал-губернатор Долгоруков внял доводам благотворителей и разрешил ночные бесплатные чаепития", – отметили в архиве.

Также в качестве помощи в начале XX века в столице установили нефтяные грелки на улицах, которые согласно документами были дешевле дров.

Ранее в Главархиве рассказали о решении от октября 1940 года, когда в столице собрались навести порядок в нумерации домов. В Главархиве хранится решение исполкома Моссовета № 2354 "Об упорядочении нумерации домов и квартир".

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