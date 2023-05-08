Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности на параде Победы – Песков

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности на параде Победы 9 мая. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

"Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, тем более, когда речь идет о присутствии иностранных гостей, о присутствии нашего главы государства" – сказал Песков.

Он добавил, что деятельность киевского режима требует от РФ проявлять настороженность.

Ранее Владимир Путин поздравил с 78-й годовщиной Победы лидеров большинства стран СНГ. Поздравления были направлены руководству Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и другим.

Официальный представитель Кремля отмечал, что спецслужбы РФ делают все необходимое для обеспечения безопасности на День Победы.

Песков сообщал, что Путин выступит с речью на параде Победы 9 мая. По его словам, торжественное мероприятие пройдет без изменений.



Песков ответил на вопрос о полетах беспилотников 9 мая в столице