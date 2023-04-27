Красная площадь вместит свыше 6,8 тысячи гостей на параде Победы 9 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Трибуны на Красной площади смогут разместить свыше 6,8 тысячи гостей парада Победы 9 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на управделами президента РФ.

Трибуны начали устанавливать 22–23 апреля. Правая трибуна у Никольской башни рассчитана на 3 250 человек, из которых 20 будет выделено для людей с ограниченными возможностями. Левая трибуна у Спасской башни вместит 3 410 гостей, а центральная – для ветеранов и почетных гостей – 150 человек.

Кроме того, по периметру ГУМа и Исторического музея начали возводить декоративные конструкции.

Ранее сообщалось, что Красную площадь закроют для посетителей с 27 апреля по 10 мая в связи с "проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне". Парад Победы по традиции состоится на Красной площади 9 мая. Участие в нем примут более 10 тысяч военнослужащих.