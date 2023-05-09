Россия гордится всеми участниками специальной военной операции на Украине – Путин

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Россия гордится всеми участниками специальной военной операции на Украине, от них зависят будущее российской государственности и безопасность страны. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Мы гордимся участниками специальной военной операции. Всеми, кто сражается на передовой, кто под огнем обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа", – сказал российский лидер.

Он отметил, что на них сегодня держится безопасность страны, от них зависит будущее российской государственности и народа.

Президент добавил, что вся страна сплотилась, чтобы поддержать участников спецоперации, а они с честью исполняют свой ратный долг, сражаются за Россию.

"За вами ваши семьи, дети, друзья, они ждут вас. Уверен, вы чувствуете их безграничную любовь. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь. Молятся о вас", – добавил Путин.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Выступая на параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он заявил, что против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность.

На Красной площади в Москве начался парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на площадь флаг России и Знамя Победы – боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Церемония выноса символов состоялась под композицию "Священная война".

Парадом командует главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков. После его доклада министр обороны РФ Сергей Шойгу объехал парадные расчеты. На центральной трибуне за парадом Победы наблюдают президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия.

Участие в параде Победы на Красной площади принимают более 10 тысяч военнослужащих, в том числе бойцы, задействованные в спецоперации на Украине. В ходе мероприятия по главной площади проследуют и будут представлены 125 единиц техники и вооружения.