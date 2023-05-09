Парад Победы начался на Красной площади в Москве

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На Красной площади в Москве начался парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Внимание, говорит и показывает Москва, слушайте и смотрите Красную площадь. В ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов парад Победы!" – раздались над Красной площадью слова, которыми традиционно начинаются парады в честь Победы над фашизмом.

Знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на площадь флаг России и Знамя Победы – боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Церемония выноса символов состоялась под композицию "Священная война".

Парадом командует главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков. После его доклада министр обороны РФ Сергей Шойгу объедет парадные расчеты. На центральной трибуне за парадом Победы наблюдают президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия.

Участие в параде Победы на Красной площади примут более 10 тысяч военнослужащих, в том числе бойцы, задействованные в спецоперации на Украине. В ходе мероприятия по главной площади проследуют и будут представлены 125 единиц техники и вооружения.

О безопасности населения в период празднования 78-й годовщины Победы в Москве позаботятся столичные спецслужбы. Они сделают все необходимое для недопущения угроз, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

