В Кремле заявили, что бойцы СВО будут принимать участие в параде Победы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Бойцы, которые задействованы в спецоперации на Украине, будут принимать участие в параде Победы 9 мая. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Они будут представлены на параде, но в деталях это, конечно, к Минобороны", – указал он.

Пресс-секретарь российского президента посоветовал дождаться мероприятия.

До этого Песков заявил, что Владимир Путин намерен выступить с речью на параде Победы на Красной площади в Москве. Специальные приглашения на парад для лидеров других стран решили не отправлять, поскольку дата является не круглой, указал он. Представитель Кремля добавил, что накануне 9 Мая в Россию прибудет президент Киргизии Садыр Жапаров.

Ранее говорилось, что трибуны на Красной площади смогут разместить свыше 6,8 тысячи гостей парада Победы 9 мая. Их начали устанавливать 22–23 апреля. Правая трибуна у Никольской башни рассчитана на 3 250 человек, из которых 20 будет выделено для людей с ограниченными возможностями.

Песков подтвердил, что парад в честь Дня Победы на Красной площади состоится