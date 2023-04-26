Выставку из цикла "Герои и подвиги" откроют в парках Москвы ко Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В преддверии Дня Победы в столичных парках откроют выставку из цикла "Герои подвиги". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Выставка будет посвящена 33 участникам Великой Отечественной войны и спецоперации. В экспозицию включат фотографии из личных архивов семей военнослужащих, цитаты из писем и стихотворений, а также выписки из наградных документов.

"Героев очень много. Мы стараемся рассказывать обо всех. Мы хотим, чтобы герои разных воинских специальностей, представители всех народов нашей огромной страны, которые сегодня показывают примеры мужества, отваги и самопожертвования, стали известны соотечественникам", – сообщила научный сотрудник Российского военно-исторического общества (РВИО) Виктория Петракова.

Экспозиции разместят в парке искусств "Музеон", в Измайловском, Перовском, Гончаровском и Бабушкинском и других столичных парках. Посетить выставки можно в течение месяца. В "Музеоне" экспозиция завершится 15 мая.

До этого в столице на 22 дня закрыли Мавзолей Ленина. Решение было принято в связи с подготовкой Красной площади к параду Победы. Учреждение закрылось для посетителей до 15 мая.

