Мавзолей Ленина закроют на три недели для посетителей из-за Дня Победы

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Мавзолей Ленина будет закрыт для посещения на 22 дня в связи с празднованием Дня Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу охраны Российской Федерации.

"В связи с подготовкой и проведением в Московском Кремле и на прилегающей к нему территории праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, допуск граждан в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 15 мая 2023 года производиться не будет", – рассказал отдел по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Уточняется, что в Московский Кремль также будет закрыт для посещения. 7 мая Кремль нельзя будет посетить до 13:00, а также весь день 9 мая.

Ранее сообщалось, что мавзолей снова открыли для посетителей после проведения профилактических работ. Традиционно пускать туда будут только в определенные дни.