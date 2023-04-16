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Мавзолей Ленина снова откроется для посетителей

Мавзолей Ленина снова откроется для посетителей

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Мавзолей Ленина снова откроется для посетителей после длительного перерыва. Традиционно пускать туда будут только в определенные дни.

Во вторник, среду, субботу и воскресенье – с 10:00 до 13:00. Вход бесплатный. И стоит учитывать, что обычно к Мавзолею выстраиваются огромные очереди, в которых можно провести немало времени.

Мавзолей был закрыт два месяца. 13 февраля его закрыли на профилактические работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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