Мавзолей Ленина закроют на два месяца для проведения профилактических работ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве закроют с 13 февраля по 15 апреля в связи с проведением профилактических работ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей Федеральной службы охраны РФ.

"Допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт", – отметили в пресс-службе.

Профилактические работы по плану проводят раз в два года. Их длительность составляет около полутора месяцев. В последний раз подобные работы проводились в 2022 году, до этого – в 2020 году. В разгар пандемии COVID-19 мавзолей был закрыт для посетителей с марта до июля.

Что именно в себя включают профилактические работы в здании, не уточняется. Сообщается, что в 2017 году они были в том числе связаны с обеспечением сохранности тела вождя. Тогда с ним работали специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений.

Параллельно в здании проводится тестирование аппаратуры.

Ранее в РПЦ назвали условие для захоронения Ленина. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что именно с этим человеком связано начало "красного террора" и массовых репрессий российского населения. Само здание мавзолея он предложил оставить и организовать в нем музей массовых репрессий.

Цветы возложили к мавзолею в день памяти Ленина

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