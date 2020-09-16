Художник из США заявил о намерении выкупить тело Ленина

15:15
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Нью-йоркский художник Дэвид Датуна заявил, что хочет построить в Вашингтоне копию Мавзолея с Красной площади в Москве, а также выкупить тело Владимира Ленина. Об этом сообщает РИА Новости.
"Ленин и его мавзолей являются наиболее яркими символами перемен, запрос на которые в 2020 году в США особенно высок и все чаще обсуждается в преддверии выборов президента", – рассказали в пресс-службе мастера.
Датуна готов предложить за тело Ленина миллион долларов. При необходимости он готов увеличить эту сумму до миллиарда долларов.
Свое стремление "переманить" вождя пролетариата на сторону США художник объяснил тем, что Америка движется в сторону коммунизма и социалистических идей. Автор отметил, что Мавзолей повторить несложно, но важно дополнить его символом в виде тела Ленина.
В начале сентября Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию Мавзолея на Красной площади на случай захоронения тела Ленина. Организаторы призвали учитывать, что строение находится под охраной ЮНЕСКО.
Из-за волны общественного возмущения Союз архитекторов позже был вынужден отказаться от проведения конкурса. Президент организации Николай Шумаков заявил, что посыл состязания сильно переврали.
Москвичи обсуждают судьбу мавзолея
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